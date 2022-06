Executado a tiros na estrada do Travessão Rio das Pedras

Com vários tiros. Foi assim que morreu, ontem, sábado, 25, Glauciano de Castro Deodato, o conhecido Gal. Ele foi assassinado na região do Flamingo Sul, altura do Travessão Rio das Pedras, a 70 quilômetros da cidade de Anapu, região de Altamira, no sudoeste do Pará.



A Polícia Militar local tomou conhecimento dos fatos por volta de 23h40, ocasião em que se destacou para a área com uma guarnição ao comando do sargento Luciano e cabo Cruz, que fizeram o isolamento da área e pediram a presença de agentes da Polícia Civil, assim como de peritos do Instituto Médico Legal Renato Chaves, seção de Altamira, que fizeram o levantamento cadavérico, bem como, a remoção do corpo para exames de necropsia.



Ainda conforme os policiais, o local é de difícil acesso, a 17 quilômetros de distância da Rodovia BR-230, a Transamazônica.

Imagens: Reprodução/ Redes Sociais