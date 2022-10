Executado em Cametá com tiro na nuca

Um homem foi morto a bala no bairro da Portelinha, sede do município de Cametá, a 150 quilômetros de Belém, no Baixo Tocantins, nordeste do Pará.



Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, uma guarnição do 32° BPM foi acionada por um entregador de pizza avisando que havia ocorrido um homicidio na entrada do Bairro Portelinha. Trata-se de Rafael dos Santos Garcia, que tinha 32 anos.



Ao verificar a procedência do ocorrido, a guarnição foi informada que a vítima morava na Travessa Campos Sales n°. 398, bairro São Benedito.



O morto era conhecido por “Taiê” que, aparentemente, foi alvejado por um disparo de arma de fogo na nuca, vindo a morrer no local.

A Polícia Civil foi acionada para fazer o levantamento de local e pedir a remoção do corpo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Abaetetuba.



Até o fechamento desta matéria não havia informações sobre quem teria cometido o crime.



Imagem: Reprodução