Executado por pistoleiros no canteiro central do Paar

Homens não identificados descarregaram suas armas contra Elison Rodrigues Sacramento, mais conhecido por Lilio, que tinha 33 anos. O crime se registrou na noite desta quarta-feira, 25.



O assassinato ocorreu na Rua Porto Acre, esquina com Rua Rio Negro, próximo ao Colégio Rui Barata.

A Polícia declarou à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ que Lilio tinha dívida com a Justiça e que era monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi executado em um possível caso de acerto de contas ou dívidas com o tráfico, o que será esclarecido no decorrer das investigações.

Os criminosos chegaram e fugiram em um automóvel Volkswagen Voyage de cor prata e Lilio, que não teve a menor chance, morreu na hora, tendo seu corpo sido removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, após o levantamento de local pela polícia técnica.

Inicialmente, as investigações correm pela Seccional Urbana do Paar.

Imagens: Redes Sociais