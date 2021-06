Executivo de Marketing do Paysandu fala de ações e aumento de quase 30% em patrocínios

Marcone Barbosa participa do GE na Rede e cita projetos para arrecadar novas receitas, detalhes do Passaporte Bicolor e Camisa III, além de ideia para redesenhar mascote com ajuda da torcida

O programa GE na Rede recebeu nesta quinta-feira, dia 24, o executivo de marketing do Paysandu, Marcone Barbosa. O profissional falou sobre o trabalho realizado no clube neste período de pandemia, onde os torcedores estão impedidos de frequentarem os estádios.

– Um trabalho desafiador. Estamos convivendo com um novo normal de 2020 e 2021, parece que esses anos não acabam. No marketing é ainda mais difícil o nosso trabalho, dependemos muito do envolvimento do torcedor e sem a presença dele no estádio dificulta muito.

Apesar das dificuldades, Marcone contou que o clube aumentou a receita, comparando essa temporada com a de 2020, ressaltando o momento em que o mundo vive.

– Falando mais diretamente daquilo que interessa para o clube, como criar receita e melhorar a performance do clube, do ano passado para esse em relação a patrocínio, o Paysandu teve um crescimento entre 20% e 30%. Lembrando que estávamos em uma pandemia e continuamos.

Uma das próximas ações que o clube está preparando é o lançamento da terceira camisa de 2021. O manto bicolor chegará com um preço mais em conta. Porém, Marcone ressalta que ainda não é um produto da chamada linha popular.

– O Paysandu vai atender um anseio do torcedor, que é colocar um produto mais barato do que está sendo comercializado hoje. Nós vamos conseguir chegar, respeitando o padrão de qualidade, a R$ 179. É uma redução significativa no preço. Entendemos que precisamos trabalhar para atingir a tão sonhada linha popular.

Essa camisa não pode ser chamada de linha popular, ela tem um preço mais em conta que a camisa atual. O Paysandu, esse ano, ainda vai lançar a linha popular.

Uma das ações de marketing que deram certo nesta temporada foi o Porco Julinho. O clube transformou uma fake news em algo rentável, mas entende que o momento do “bichinho” passou.

– Fizemos do limão uma limonada. Tinha tudo para o Paysandu ficar mal posicionado na história do porquinho e nós conseguimos criar um produto em cima do Julinho. Sabemos que todo o fenômeno tem uma curva de crescimento e depois tem um natural desinteresse por determinado tema. Mas o Julinho ainda está nas nossas lojas.

Agora o Papão está investindo no Passaporte Bicolor, um projeto para os torcedores comprarem ingressos para quando os jogos com público forem liberados. O executivo reforça que o valor cobrado de R$ 30 será menor do que será praticado com o retorno das vendas na bilheteria.

– Criamos um pacote de venda de ingressos para quando o público puder acessar novamente o estádio. Foi feito um estudo e esse é o valor mínimo que o Paysandu vai colocar de preço. É importante que o torcedor tenha pressa em adquirir esse produto, porque, quando tivermos a possibilidade de vender os ingressos na bilheteria, serão num custo maior que R$ 30. É uma maneira do torcedor garantir de imediato o lugar no estádio quando os portões reabrirem e garantir num preço promocional.

Ainda durante o GE na Rede, Marcone Barbosa citou o sucesso das camisas Negra 1914 e Em Nome da Payxão, lançadas no final de 2020. Ele fala também da PapãoTV Play, Sócio-Bicolor e as futuras ações do clube, incluindo o redesenho do mascote com a ajuda do torcedor. Confira esses e outros assuntos no vídeo ao topo da matéria.

Fonte : ge.globo.com