Temporal cancela embate entre Remo e Avaí em Floripa

O jogo entre o Clube do Remo e Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, pela 5ª Rodada da Série B, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF por causa de temporal na capital catarinense, na tarde deste sábado, 19. A partida ainda não tem data para ser realizada e os azulinos voltam para Belém na madrugada de segunda-feira, segundo informou nesta noite a assessoria do clube à reportagem de A Província do Pará.



Um forte temporal que atingiu Florianópolis, neste sábado (19), provocou o adiamento da partida. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou que “em breve, a Diretoria de Competições da CBF informará a nova data para a realização do jogo.”



Entretanto, antes mesmo do horário marcado inicialmente, às 16h30 (de Brasília), o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, juntamente com sua equipe de arbitragem, chegou a fazer alguns testes para saber as reais condições do gramado, em função das fortes chuvas.



Chegando no horário marcado, foi definido que seria aguardado mais 30 minutos para saber se teríamos ou não bola rolando. Porém, às 17h, novamente a equipe de arbitragem retornou e optou por aguardar outros 30 minutos, passando para um possível início às 17h30.



Como o cenário continuou sem modificações após uma nova checagem, Emerson então confirmou o adiamento do duelo conforme disse em entrevista ao site ‘Premiere’.

“Não vamos colocar a integridade física dos atletas em risco. A decisão está tomada”, destacou.

Sendo assim, através de suas respectivas redes sociais oficiais, tanto o Avaí, quanto o Remo, informaram os torcedores sobre a situação. Agora, ambos os clubes irão aguardar o posicionamento por parte da CBF para a definição de uma nova data e horário.

Foto: EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO