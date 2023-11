Exército de Israel destrói casa de chefe político do Hamas

O Exército de Israel prossegue com sua ofensiva aérea, marítima e terrestre na Faixa de Gaza, onde nesta quinta-feira (16) destruiu a residência de Ismail Haniyeh, chefe político do grupo terrorista Hamas, enquanto se prepara para intensificar os ataques no sul do enclave. Haniyeh vive exilado no Catar há anos.

– Durante a noite, aviões de combate das Forças de Defesa de Israel atacaram a residência de Ismail Haniyeh, chefe do Bureau Político do Hamas – disse um porta-voz do Exército israelense.

O representante militar acrescentou que a casa “era usada como infraestrutura terrorista e muitas vezes serviu como ponto de encontro para líderes do Hamas dirigirem ataques terroristas contra civis e soldados israelenses”.

Esta operação foi realizada no campo de refugiados de Al Shati, no norte da Faixa de Gaza, perto do Mediterrâneo, onde as tropas israelenses “localizaram e destruíram um depósito de armas das forças navais do Hamas, que continha equipamento de mergulho, dispositivos explosivos e armas”.

Durante a operação, soldados israelenses entraram em confronto com milicianos e confiscaram coletes explosivos, barris explosivos, mísseis antitanque, equipamentos de comunicação e documentos de inteligência. Desde o início da guerra, há mais de um mês, os meios de comunicação palestinos noticiaram a morte de cerca de 15 membros da família de Haniyeh.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print YouTube AFP Português