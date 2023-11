Exército de Israel destrói casas de lideranças do Hamas em Gaza

O Exército de Israel afirmou neste domingo (19) que destruiu várias casas de dirigentes do grupo terrorista Hamas na cidade de Gaza, onde realizaram incursões nos bairros residenciais de Sheikh Ijlin e Rimal para identificar “infraestruturas terroristas”.

– Encravadas no bairro de Rimal estão as residências de altos cargos do Hamas, que assumiram o controle dos edifícios da área para realizar e dirigir atividades terroristas – explicou o Exército israelense, que divulgou um vídeo que mostra soldados atacando casas desse bairro.

O Exército de Israel também indicou que na operação foram localizados cerca de 35 poços de túneis subterrâneos, um “grande número” de armas e “vários terroristas foram eliminados”.

– Soldados da Brigada de Paraquedistas, juntamente com o Corpo Blindado, o Corpo de Engenharia e a Força Aérea Israelense, operaram nas áreas de Sheikh Ijlin e Rimal para identificar e destruir infraestruturas e ativos do Hamas – disse o comunicado militar.

As tropas também operaram em uma base militar do Hamas pertencente à unidade de inteligência da organização, onde foram encontrados “depósitos de munições e sete lançadores de foguetes”. Além disso, durante a madrugada, o Exército israelense atacou “muitos” alvos do grupo terrorista nas cidades de Jabalia, Beit Lahia e no bairro de Zaytun, no norte da Faixa, antes de avançar sua ofensiva em direção ao sul.

A guerra entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro, com um ataque do grupo terrorista contra o território israelense que deixou mais de 1.200 mortos e cerca de 240 sequestrados, que ainda estão sendo mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza. As tropas israelenses já recuperaram os corpos de pelo menos dois reféns.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Forças de Defesa de Israel