Exército de Israel mata mais um líder do Hamas em Gaza

O Exército de Defesa Israelense (IDF, na sigla em inglês) anunciou ter matado mais um líder do grupo terrorista Hamas. De acordo com comunicado oficial nas redes sociais, o alvo da vez foi Osama Al-Mazini, presidente do Conselho de Shura do Hamas, na Faixa de Gaza.

Osama era responsável por negociar prisioneiros do grupo terrorista, além de “dirigir o terrorismo contra o Estado de Israel”. De acordo com o Exército, a ação foi em conjunto com a Agência de Segurança de Israel (ISA – Israeli Security Agency).

– As IDF e o Shin Bet mataram o chefe do Conselho Shura do Hamas na Faixa de Gaza. As IDF e o Shin Bet eliminaram Osama Almazini, chefe do Conselho Shura do Hamas na Faixa de Gaza, como parte de suas atividades ele foi responsável pelo caso dos prisioneiros e dirigiu o terrorismo contra o Estado de Israel – diz a legenda do vídeo abaixo:

צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש מועצת השורא של חמאס ברצועת עזה.



צה"ל ושב"כ חיסלו את אסאמה אלמזיני, ראש מועצת השורא של חמאס ברצועה, במסגרת פעילותו היה אחראי על תיק האסירים והכווין טרור כנגד מדינת ישראל pic.twitter.com/eqfNY98tYc — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Atef Safadi