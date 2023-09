Exército integra força-tarefa para revitalização do PSM de Santarém

A força-tarefa coordenada pela Prefeitura de Santarém ganhou um reforço significativo nesta semana com a contribuição diária de soldados do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC). O objetivo é acelerar as ações de revitalização e adequações no Pronto Socorro Municipal (PSM), cujos atendimentos estão suspensos após o incêndio, sem vítimas, no setor de Obstetrícia, ocorrido no dia 12 de setembro.

Além do esforço militar, uma equipe de colaboradores voluntários do próprio hospital mobilizou-se para contribuir com tarefas de pintura e lixamento de móveis hospitalares, demonstrando o espírito solidário da equipe.

FORÇA-TAREFA ININTERRUPTA

A força-tarefa conta com o apoio de diversas secretarias integradas e tem atuado incansavelmente, dia e noite, para concluir as obras e reestabelecer o funcionamento do PSM o mais breve possível.

Entre as obras e adequações em andamento estão:

Revitalização da rede elétrica: Toda a rede elétrica foi refeita, desde a alimentação até quadros de distribuição, chaves de segurança, cabeamento, tomadas e iluminação.

Revitalização predial: Trabalhos de pintura e a implantação de novos materiais hidráulicos estão em andamento para assegurar o pleno funcionamento das instalações.

Novo plano de combate a incêndio: Instalação de lâmpadas de emergência, extintores de incêndio, sinalizações e placas de indicação para elevar os padrões de segurança do local.

O prefeito Nélio Aguiar expressou sua gratidão pela cooperação dos soldados do 8º BEC.

“Contar com o apoio desses profissionais é fundamental para acelerar a reabertura do Pronto Socorro Municipal. Estamos todos empenhados em oferecer à nossa comunidade um ambiente de saúde seguro e eficiente”, afirmou o gestor.

Imagens: Agência Santarém