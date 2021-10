Exército reforma 10 escolas de Marabá

Na manhã desta quarta-feira, 20, a Secretaria Municipal de Educação entregou à comunidade o Núcleo de Educação Infantil Henrique Campos Santos Nascimento, localizado no Bairro Bela Vista. A unidade escolar passou por revitalização, realizada por militares do 1º GAC (Grupo de Artilharia de Campanha), por meio de uma parceria entre a SEMED e a 23ª Brigada de Infantaria de Selva.

Segundo Nells Claudejan Rodrigues, diretor de Infraestrutura da SEMED, neste ano estão projetadas reformas nas seguintes escolas: Duque de Caxias, Nossa Senhora de Fátima; e os Núcleos de Educação Infantil Clarice Lispector, Irismar Fernandes de Souza, Eunice Vieira Lemos, Augusto Bastos Morbach, Chapeuzinho Vermelho, Fernando Pessoa e Henrique Campos Santos Nascimento. Esses dois últimos já foram entregues pelas unidades militares responsáveis pelas obras.

Nells explica, também, que na parceria com a 23ª Brigada, a Secretaria Municipal de Educação fornece os materiais necessários e o Exército cede a mão de obra dos militares, com trabalho intensivo durante 15 dias.

Os militares do GAC fizeram uma ampla revitalização dos espaços do NEI Henrique Campos, com pintura da fachada, dos espaços internos, reparo nos banheiros, melhoria no piso, instalação de forro, renovação de parte da instalação elétrica, melhorias no telhado, na cozinha, na secretaria e na sala de direção. “Trata-se de uma mão de obra gratuita para o município, mas de qualidade. Agradecemos ao general Giovani Moretto por essa parceria, mostrando sensibilidade com a educação pública”, elogia Nells.

A diretora do NEI, Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos, disse que o NEI atende a 250 alunos do Bela Vista e adjacências, contando com 13 salas de aula. Segundo ela, a revitalização deixou professores e alunos mais motivados para as atividades pedagógicas. “Houve algumas mudanças nas dependências da escola, o que favorece a aprendizagem das crianças e o bem estar dos profissionais que trabalham aqui”, agradeceu.

