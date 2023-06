Explore o feriado de Corpus Christi em Belém, com gastronomia, ilhas exuberantes e tradições culturais

O verão amazônico já aponta na capital paraense, e durante o feriado prolongado de Corpus Christi, há várias opções de lazer para aproveitar Belém. A cidade oferece uma rica cultura, gastronomia e belezas naturais, que proporcionam uma experiência única para os seus moradores e visitantes.

Os dias ensolarados são um convite para visitar a Ilha do Combu. Próxima a Belém e de natureza exuberante, a ilha oferece uma experiência tranquila e natural, onde é possível realizar passeios de barco pelos igarapés, conhecer plantações de frutas típicas, saborear o famoso açaí e se refrescar nas águas doces da baía do Guajará.

Muitos sabores

Experimentar a culinária paraense é realizar uma imersão pela cultura indígena, ainda presente nos sabores de Belém, reconhecida mundialmente por sua gastronomia única. Conhecer os restaurantes locais e apreciar a diversidade de sabores dos pratos tradicionais, como o pato no tucupi, tacacá, arroz paraense, maniçoba, entre outros, é passear pelas raízes da cidade por meio dos sabores.

Na Estação das Docas, complexo turístico localizado à beira do Guajará, é possível desfrutar de bares, restaurantes, lojas de artesanato e a cultura local, com uma linda vista para a baía.

Para aqueles que não abrem mão de uma boa caminhada, Belém possuiu um centro histórico encantador, com belos casarões, praças e igrejas históricas. No complexo Feliz Lusitânia é possível conhecer a Catedral Metropolitana de Belém, Casa das Onze Janelas, Forte do Presépio e visitar o museus que nos contam a história do início da cidade.

Explorar o Parque da Residência, um espaço verde e arborizado que abriga o Palácio do Governo, é um convite irresistível. Trata-se de ótimo lugar para caminhar, relaxar e apreciar as belezas da natureza.

Conhecer o Museu Emíio Goeldi, um local para aprender mais sobre a região amazônica, também é uma boa pedida, pois é uma instituição cientifica e cultural renomada, que abriga exposições sobre a fauna, flora e a cultura da Amazônia.

Incentivo ao Turismo

Pensando na grande procura de visitantes pela região das Ilhas de Belém, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), realizou na manhã desta quarta-feira, 7, na sede da Associação de Mulheres empreendedoras das Ilhas de Belém, em Cotijuba, o Workshop com o tema “Excelência no atendimento”, que tem como objetivo qualificar os serviços voltados ao atendimento ao público.

Feriado

A empreendedora Rosiane Santos da Costa possui uma pousada na praia Funda, na ilha de Cotijuba, e já planeja colocar em pratica as técnicas aprendidas no workshop, durante o alto movimento em decorrência do feriado prolongado de Corpus Christi.

“Técnicas de escuta ativa, uso de linguagem adequada, tom de voz adequado, expressão facial positiva, criam experiências positivas para os clientes e promovem a fidelidade ao estabelecimento e a marca do negócio que estão construindo. Esse treinamento foi adaptado às necessidades especificas dos empreendedores da Ilha de Cotijuba. Temos melhores expectativas de captação de clientes após esse treinamento”, concluiu Rosiane Costa.

