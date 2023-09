Explosão em empresa mata dois, e total de feridos pode chegar a 50

Uma explosão em uma empresa metalúrgica na cidade de Cabreúva, em São Paulo, nesta sexta-feira (1°), deixou dois mortos e dezenas de funcionários feridos. De acordo com as equipes de resgate, o número de feridos pode chegar a 50 pessoas. Não há informações oficiais sobre o que causou a explosão. Até por volta de 14h desta sexta, 12 pessoas já tinham sido resgatadas.

De acordo com informações divulgadas pela TV Tem, afiliada da Globo na região onde o fato aconteceu, a explosão teria acontecido em uma caldeira da empresa. Porém, ainda não há informações oficiais sobre qual seria a razão do ocorrido. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunciou sobre o caso e disse que equipes da Defesa Civil e Bombeiros foram ao local.

Também de acordo com a TV Tem, todas as unidades de saúde da região interromperam os atendimentos eletivos para que os profissionais ajudem no socorro dos feridos. Dois helicópteros Águia, da Polícia Militar, foram deslocados para ajudar no resgate.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais