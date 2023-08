Expo Multimix 2023 recebe em Belém os maiores expositores de produtos para varejistas de diversos seguimentos

A capital paraense está recebendo a maior feira multissetorial do norte exclusiva para lojista e empreendedores, o evento se trata da Expo MultiMix Norte 2023, já na sua 14ª edição, apresentando expositores nos mais variados segmentos, e trazendo novidades de mercado com os melhores produtos e as maiores marcas do Brasil.

A feira reúne mais de 100 marcas de indústrias nacionais e importados de diversas áreas. Entre as marcas que estão na exposição destaca-se a Fast Ball, uma grande empresa que fabrica os melhores balões do país, são mais de 33 anos de atuação no mercado.

‘’A Fast Ball atua nos quatro cantos do Brasil, onde estiver feira relacionado a produtos de festas, nós estamos presente, mostrando toda a qualidade oferecida pelo nosso produto, nos seus mais variados formatos e cores. Estivemos recentemente no evento da Celebra Show, realizando o lançamento dos balões neons, uma grande febre no mercado de festas”, pontuou Paulo Rocha, representante da Fast Ball.

Outro seguimento que também se destaca é o de brinquedos, como, por exemplo, a empresa Sunny, que atua há mais de 25 anos na área, apesar da empresa ser brasileira, todos os produtos são importados, é o que diz o representante da Sunny, Andrews Villar.

“ A Sunny é genuinamente brasileira, embora 100% da linha de produtos sejam importados, são licenças exclusivas da Sunny. As linhas de produtos são trabalhadas conforme as séries animadas, os filmes que estão no cinema, com os estremer de Netflix, YouTube, isso tudo movimenta o seguimento de brinquedos, no entanto, tem linhas que são atemporais, como, por exemplo, a linha da patrulha canina, considerada uma linha muito tradicional para a faixa etária a partir de 2 a 5 anos de idade, e está sempre no auge”. Outro produto que o Villar destaca é sobre o Tech Deck, famoso skate de Dedo, que foi febre no final da década de 80.

“ O skate de dedo voltou a ser mania desde novembro do ano passado, um produto de alta evidência, que é essa brincadeira de skate de dedo, entre meninos na faixa de 8 a 12 anos, que brincam no recreio da escola, nos condomínios e na rua, é uma brincadeira que uni bastante a criançada e também o público adulto, que acaba se envolvendo por conta da lembrança que o brinquedo resgata”, concluiu.

Uma empresa que também chama atenção é a DM Plast, que atua no seguimento de utilidades domesticas, e trabalha fortemente com a produção de potes decorados, que tem como diferencial a produção com material virgem, é o que explica o gerente comercial, André Ricardo Lima.

“ Nós somos uma indústria de injeção plástica, que atua fortemente com a produção de potes decorados, toda uma linha de potes de utilidades domestica decorada, porta mantimentos, onde trabalhamos somente com material de primeira linha, ou seja, material virgem, livre de Bisfenol e que não tem nenhum tipo de pigmento que não seja de boa qualidade”. Pontuou.

E para quem gosta de artesanato, a feira também tem expositores que atuam fortemente nesse setor, como, por exemplo, a Baeluan, empresa de artesanato de Minas Gerais que veio pela primeira vez na Expo MultiMix, e que já atende clientes em todo o Pará.

“ Temos uma cartela de clientes formados por aqui e viemos dá essa assistência a mais para eles, recebendo um feedback melhor, no que podemos melhorar, no que pode produzir. Para nós a feira não é somente a venda, e sim o contato com o cliente, como um cliente amigo” destaca o representante Leandro Araújo.

Leandro também falou um pouco sobre o processo de produção. “ Os produtos são feitos a mão, dessa forma dando maior visibilidade ao trabalho manual, com o passar do tempo a gente conseguiu incluir o processo de fabricação dos vasos conhecidos como polietileno rotomoldado, e continuamos com os artesanatos que é o forte da cidade. Atuamos no seguimento de festas, atendemos floriculturas, gardens e muito mais”.

A feira é gratuita e segue até quinta-feira (03), no Centenário – Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém, quem tiver interesse em participar para conhecer mais os produtos dos expositores, basta fazer sua inscrição online.

Fotos: A Província do Pará

Jornalista: Marina Moreira