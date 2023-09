ExpoPará I

A feira, que acontece no período de 10 a 15 de outubro próximo, no Parque de Exposição do Entroncamento, irá apresentar os avanços da pecuária no Estado, que detém o segundo maior rebanho bovino do Brasil. A Associação Rural da Pecuária, que organiza o feira, avalia que comercialização de animais, veículos e equipamentos pode ultrapassar a casa dos 5 milhões de reais, reunindo animais de raças consagradas como guzerá, nelore, senepol e bubalina, dentre outras. Sucesso também será a participação de 120 cavalos manga larga marchador de diversos estados do Brasil que disputarão o julgamento oficial da raça, ranking que vale para o torneio em circuito nacional, com um júri bastante qualificado.