Exportação de produtos do agronegócio paraense avançou quase 70%

A primeira edição do ano do boletim informativo produzido pelo Núcleo de Planejamento/Estatísticas (Nuplan), da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), alusivo à exportação do agronegócio paraense, mostra que o desempenho do estado no comércio exterior em 2022, avançou quase 70% em comparação ao ano anterior. O Valor de Exportação registrado foi de US$ 3,27 bilhões (2,06% da exportação do agro nacional e 15,23% do Valor Global Exportado do Estado do Pará).

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) através do Portal Agrostat – Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro e elaborado em nível local pelo Núcleo de Planejamento/Estatística da Sedap. O Agrostat é uma base de dados online que oferece uma visão detalhada das exportações e importações agrícolas e do agronegócio desde janeiro/1997.

Considerando o Volume de Exportação, o avanço, de acordo com os dados, é de 41,74%, exportando um montante de 4,13 milhões de toneladas; isso representa 2,35% do Valor Global Exportado do Estado do Pará no ano passado.

Soja– A coordenadora de planejamento da Sedap, Maria de Lourdes Minssen, explica que, no ano passado, de acordo com os dados divulgados, o complexo da soja continua sendo o principal produto da pauta de exportação do Estado com valor de US$ 1,38 bilhões (42,32% do total Agro do Estado), alcançando um ganho de 82% em relação ao mesmo período do ano anterior, e um Volume de Exportação 2,4 milhões de toneladas (58,04% do total do Estado).

O segundo produto com mais peso na balança comercial do Pará foi o das carnes, com um valor de US$ 658,78 milhões, seguido dos produtos florestais (US$ 391,35 milhões); cereais, farinhas e preparações (US$ 339,65 milhões); animais vivos (exceto pescado) com US$ 129,19 milhões e os chás, mate e especiarias (US$ 91,57 milhões).

“Esses seis principais produtos citados correspondem aproximadamente 91,56% do valor de exportação agro paraense acumulado do ano de 2022”, analisou Lourdes Minssen.

Destinos– O agronegócio paraense teve como principal destino a China, onde os seus produtos totalizam US$ 957,7 milhões (29,28% do valor total), seguido dos Estados Unidos, Holanda, Espanha e Turquia. A técnica da Sedap explicou que os cinco principais países correspondem a, aproximadamente, 60% do valor agro exportado paraense.

“A carne e a soja foram os principais produtos exportados para a China, o que corresponde a 92% do valor de exportação e 90,42% de volume em toneladas; já para os Estados Unidos, predominam os que compõem os produtos florestais”, observou Minssen. Esses produtos, acrescentou a técnica, correspondem a 55% do valor de exportação e 65,52% do volume de exportação agro paraense com esse destino.

A coordenadora de planejamento lembrou ainda, que a soja foi o principal produto exportado para a Holanda, correspondendo a 74% do valor de exportação e 76,2% do volume de exportação agro paraense para esse país.

Serviço: As informações mais detalhadas sobre o Boletim Informativo Exportação Agronegócio podem ser acessada através da página www.sedap.pa.gov.br

Texto: Rose Barbosa/Ascom Sedap

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará