EXPOSIBRAM 2023: O maior evento da mineração do Brasil está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM 2023) e o Congresso Brasileiro de Mineração. A edição 2023 do maior evento de mineração do Brasil e um dos mais relevantes da América Latina será realizada entre os dias 29 e 31 de agosto (Solenidade de abertura dia 28/08, às 18h, com abertura da EXPO às 19h), em Belém (PA), no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Faça sua inscrição.

O evento tem o objetivo de promover negócios, aproximar a indústria mineral da sociedade, colocando a sustentabilidade no foco dos debates. A ocasião também será uma grande oportunidade para o setor mineral reunir os principais players da mineração para debater as perspectivas de negócios para a indústria mineral global. O evento está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

O IBRAM projeta intensa participação de empresas de diversos países, que fornecem produtos e serviços ao setor mineral. Um dos motivos é que o Pará e outros estados de outras regiões apresentam oportunidades em campos da mineração industrial e, naturalmente, para a cadeia de fornecedores e prestadores de serviços.

Sobre o Congresso Brasileiro de Mineração

É uma oportunidade única para criar conexões com empresas, profissionais, autoridades e muito mais. A pauta das palestras leva em conta o contexto político e socioeconômico global, bem como as perspectivas do setor mineral para negócios, tecnologia e inovações, meio ambiente, investimentos, entre diversas outras temáticas. Para dinamizar os debates, o IBRAM estabelece uma programação que conta com talk shows, painéis com debates, entre outras atrações. Faça sua inscrição.

Patrocínios:

Figuram como patrocinadores da EXPOSIBRAM 2023 até o momento: Armac (Diamante), Vale (Diamante), Hydro (Platina), Anglo American (Ouro), Hexagon (Ouro), Geosol (Prata), Alcoa (Bronze), Brazauro Recursos Minerais (Bronze), Centaurus Metals (Bronze), Geocontrole (Bronze) e Largo (Bronze).

Apoios:

Apoiam institucionalmente o evento a Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas em Geral, Usinagem e Artefatos de Ferro e Metais (Abfa), Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Brasileira de Engenheiros de Mineração (AbremiI), Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção (ANEPAC), Associação Paulista de Engenheiros de Minas (APEMI), Associação Paraense de Engenheiros de Minas (ASSOPEM), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos.(IBMG), Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo (Sindipedras), Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).

A EXPOSIBRAM 2023 conta ainda com o apoio editorial das Revistas Areia e Brita, Eae Máquinas, Minérios & Minerales,Mineração e Sustentabilidade, In The Mine, e dos sites Climatempo, Conexão Mineral e Notícia Sustentável.

Foto Reprodução Internet