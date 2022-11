Exposição a céu aberto transforma muro da Casa das Artes em Belém

A Casa das Artes, recebe a parti desta quarta-feira (23), uma exposição a céu aberto. O projeto “Anciãs Amazônidas”, que coloriu o muro interno do espaço com obras em homenagem a mulheres que representam a cultura regional, poderá ser visitado gratuitamente no horário das 9h às 17h.

A iniciativa, vencedora do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura, conta com a participação das artistas Mina Ribeirinha, Natália Tupinambá, Júlia Leão, Brenda Lemos, Mama Quila e de Renata Segtowick e Moara Tupinambá, que também são responsáveis pela curadoria e produção cultural do trabalho. Segundo as criadoras, o projeto busca resgatar diferentes anciãs e mestras que, apesar de dominarem conhecimentos populares e ancestrais, permanecem anônimas na história da arte amazônida.

O projeto de muralismo retrata figuras importantes para a região, como Izete Costa (produtora de cacau orgânico na Ilha do Combu), Zeneida Lima (pajé da região do Marajó), Dona Theo (mestra de carimbó), Vó Fernanda Sant’Ana (tradicional ceramista icoaraciense), o Coletivo Arapecanga (formado por benzedeiras e produtoras de remédios da Aldeia Papagaio), entre outras.

Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer melhor a história das homenageadas por meio de vídeos, que poderão ser acessados nos QR Codes presentes nas obras artísticas. Dessa maneira, as autoras do projeto desejam contribuir para a valorização da ancestralidade e identidade amazônidas.

Serviço:

Exposição Anciãs Amazônidas

Abertura: 23/11

Horário de visitação: 9h às 17h

Entrada Franca

Local: Casa das Artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré.