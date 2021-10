Exposição “Ciclos Urbanos” vai ser realizado na semana do servidor

Dia 28 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Servidor Público, e pensando nesta data, o Tribunal Regional da 8° Região realizará diversas atividades na Semana do Servidor para prestigiar todos os servidores que atuam na Justiça do Trabalho.

A cantora Lia Shopia fará um pocket show de contação de histórias, e um brunch com participação musical do servidor Diego Valdez, também fará parte da programação a exposição “Ciclos Urbanos” do artista visual EME, a abertura está prevista para acontecer na quarta-feira (27), no Espaço Cultural do TRT8 a partir das 11h.

Foto: Ascom8