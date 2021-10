Exposição compartilha o cotidiano de quem passa pelos rios da Amazônia

A I Exposição Gente de Rio, promovida pela universidade federal do estado do Pará(UEPA) junto com o instituto federal de educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) compartilha fotos que contam um pouco do cotidiano de quem vive passando pelas paisagens dos rios da Amazônia.

A exposição acontece no Solar da Beira, localizado no Ver-o-Peso em Belém, a partir de 9h ás 17h até quinta-feira(7). Os registros foram realizados no Baixo Tocantins, nas áreas de Abaetetuba e Iguarapé-Miri, nos rios Panacauera, Maratauíra, Meruú-Açu, Arauaí, Japuretê, Itacuruá,Camará, Xingu, Paracuari e Furo Gentil. De Igarapé-Miri, os rios Anapu e Caio. E há ainda registros feitos em Vila Maiuatá e Altamira, no arquipélago do Marajó.

O trabalho é de autoria pela curadoria da exposição das professoras Marley da Silva, do IFPA Campus Castanhal, e Adriane dos Prazeres, vinculada ao Departamento de Filosofia, Ciências Sociais e Educação (DFCS) da Uepa, além do cenógrafo Jurandir Duarte Fayal Júnior e o fotógrafo Jeremias de Oliveira Santos.

Foto: divulgação