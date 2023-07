Exposição das obras do escultor Victor Brechret chega na capital paraense

Na próxima terça-feira (18), a Galeria Antônio Parreiras, localizada no Museu do Estado do Pará (MEP), inaugura a exposição “Brecheret Modernista – A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade”, a partir das 18h.

A exposição retrata as obras de Victor Brecheret (1894-1955), um dos mais renomados expoentes do universo da escultura no país, foi um dos artistas que usava referências na cultura de diferentes grupos originários da floresta e as incluiu em sua obra.

O projeto do Instituto Victor Brecheret, reúne cerca de 30 esculturas e 20 desenhos originais, além de obras e reproduções assinadas por outros artistas com interesses semelhantes. A exposição traz um panorama da trajetória do artista ítalo brasileiro com foco na formação da linguagem plástica de Brecheret, seus vínculos com as propostas modernistas e seu interesse no universo indígena.

A capital paraense é a segunda cidade a receber a exposição que já passou por Belo Horizonte – MG, de 5 de abril a 25 de junho, e seguirá para o Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), em Luís-MA, de 16 de janeiro a 27 de Abril de 2024.

Serviço

Exposição “Brecheret Modernista – A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade”

ONDE: Galeria Antônio Parreiras do Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, s/n – Cidade Velha)

Período: de 18/07 a 08/10/2023

Horários: terça a domingo, das 9h às 17h

Entrada franca



Visita guiada

Com a curadora Maria Izabel Branco Ribeiro: 18 de julho, às 18h.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará