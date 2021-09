Exposição de artes acontece no Centur para celebrar 25 anos do Comitê Arte Pela Vida

O Comitê Arte pela Vida foi criado em 1996 e completa 25 anos, para comemorar esta data uma exposição está acontecendo no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur) a exposição Irradiando Vidas contará com 180 obras de artistas paraenses, nacionais e internacionais.

A abertura da exposição ocorreu nesta quarta-feira (01) e o Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues na qual doou mais de 25 obras para compor a exposição, marcou presença na abertura da exposição.

As comemorações do aniversário Arte pela Vida continua nos dias 3 e 4 de setembro, onde em parceria com a Prefeitura De Belém, por meio da coordenadoria da diversidade sexual, haverá uma Feira De Empreendedorismo Da Comunidade LGBTQI+, que será divulgado o trabalho da comunidade e exposição fotográficas, performances, desfiles de moda, rodas de conversa e mostras gastronômicas para compor o evento.

A exposição que irar exibir os resgates históricos dos anos 90 e recortes de cenas do cotidiano e muito mais, segue com sua programação até o dia 31 de setembro nos horários das 8h às 18h, na Galeria Benedito Nunes no Centur.

Foto: Marcos Barbosa-Comus