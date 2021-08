Exposição em Belém mostra replicas da obra do escultor Michelangelo

A exposição “A Beleza na Escultura de Michelangelo” é um evento aberto ao público onde mostra replicas das esculturas em gesso, produzidas pela Gipsoteca dell’istituto d’arte di Firenze – Florença.

A exposição que já percorreu pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Blumenau, Recife, agora chegam em Belém onde ficara até o dia 26 de setembro aberto para visitação em um shopping da cidade localizado no almirante Barroso. Uma ótima oportunidade para conhecer a arte e história de Michelangelo.

A exposição será dividida em esculturas que influenciaram o Michelangelo, outra parte será dedicada aos precursores do artista, como o pintor e escultor italiano Andrea Del Verrocchio.

As esculturas que se destaca é a Pietá Rondanini, a última obra inacabada de Michelangelo que não chegou a concluir devido ao seu falecimento em 1564.

Além disso será possível contemplar a arte do escultor, arquiteto e pintor italiano Gian Lorenzo Bernini, um dos pioneiros da arte barroca e maior escultor do século XVII. Também contara com obras do escultor italiano renascentista, de Perugia, Vincenzo Danti, importantes influenciadores na vida de Michelangelo.

Foto: Milão nas mãos