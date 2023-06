Exposição ‘Fauna e Flora’ abre nesta quarta-feira (7) no Museu Emílio Goeldi

Nesta quarta-feira (7), o Museu Emilio Goeldi, recebe a exposição “Fauna e Flora por Emílio Goeldi e Oswaldo Goeldi”, em Belém. A exposição é formada por gravuras que trazem várias imagens das 337 espécies de aves amazônicas elencadas por Emílio Goeldi entre 1900 e 1906, e desenhadas por Ernst Lohse.

Alguns matérias foram cedidas do acervo Museu de História Natural de Berna, na Suíça, como por exemplo, desenhos, litogravuras e aquarelas, e foram reproduzidas no formato metacrilato.

Além do evento contempla trabalhos de Emílio e Oswaldo Goeldi (pai e filho) e também do litógrafo alemão Ernst Lohse.

A exposição é gratuita e ficará disponível para visitação até 10 de setembro, no Centro de Exposições Eduardo Galvão, no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, podendo ser visitada de quarta a domingo, das 9h às 16h.

Foto: Divulgação Reprodução Internet