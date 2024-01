Exposição “Fronteiras Cabanas” conta a história da ocupação do interior da Amazônia

A exposição “Fronteiras Cabanas”, aberta nesta quarta-feira (10), no Arquivo Público do Estado do Pará, em Belém, mostra como os cabanos, durante a Cabanagem, ocuparam o interior da Amazônia.

A mostra reúne documentos históricos, como mapas, cartas, que narram a trajetória dos cabanos por diversas regiões do estado. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A exposição ocorre até o dia 31 de janeiro.

A iniciativa é uma das atividades do Preamar Cabano, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) que marca os 189 anos da Cabanagem, e também celebra os 408 anos de Belém.

Fazem parte desta programação a exposição “Entremeio Cabano”, no Museu do Estado do Pará (MEP), com abertura nesta quinta-feira (11). A proposta é uma correlação entre o passado e o presente, por meio do acervo do Museu e do Arquivo.

Foto: Divulgação