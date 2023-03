Exposição gratuita celebra a obra de Emílio e Oswaldo Goeldi

Está oficialmente aberta para visitação a exposição “Fauna e Flora Brasileira” de acervos do naturalista e cientista Emílio Goeldi e Oswaldo Goeldi, pai e filho, que retratam a biodiversidade brasileira e fomentam a preservação ambiental.

A exposição conta com tecnologia da realidade aumentada para dar vida às obras apresentadas. A cerimonia de abertura da exposição foi realizada na última segunda-feira (20), no Teatro Popular Nazareno Tourinho (Largo do Carmo, Cidade Velha), e contou com a presença do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, onde na ocasião comentou sobre a importância da exposição.

“Muitos paraenses não conhecem Oswaldo Goeldi, mas todos conhecem o Emilio Goeldi por causa do Museu Goeldi. O Oswaldo era filho do Goeldi. É certamente o gravurista mais importante brasileiro e é paraense, pois aqui viveu”, destaca o prefeito.

O que tem na exposição

O visitante poderá conferir o acervo das aves catalogadas po Emílio Goeldi e confeccionadas por Ernst Lohse, alemão que adotou Belém como sua cidade e que, este ano, se comemora 150 anos do seu nascimento. E na parte superior do espaço há uma coleção de flores tropicais em xilogravuras criadas por Oswaldo Goeldi.

Emílio Goeldi

Foi um cientista, zoólogo e naturalista suíço, que fixou residência no Brasil em 1885. Entre os anos 1893 e 1907, morou com a família em Belém e dirigiu o Museu Paraense de História Natural e Etnografia, que mais tarde seria denominado Museu Paraense Emílio Goeldi em sua homenagem, em virtude da excelência dos serviços prestados para a ciência.

Nesse período, Goeldi desenvolveu um trabalho fundamental, a partir de visitas em grande parte da Amazônia, e realizou intensas coletas para formar as primeiras coleções zoológicas, botânicas, geológicas e etnográficas da região.

Em 1897, Goeldi contratou para o museu o fotógrafo, desenhista e litógrafo alemão Ernst Lohse, que trabalhou no Museu Goeldi por quase 20 anos. No início do século XX, fez notável documentação fotográfica no Museu Paraense, tornando-se um profundo conhecedor do ambiente amazônico.

As obras de Lohse, que representam as aves amazônicas e que compõem a mostra, foram catalogadas por Emílio Goeldi entre 1900 e 1906, publicadas no “Álbum de Aves Amazônicas” ou em alemão, “Die Vogelwelt am Amazonenstrom”.

Serviço

Exposição Fauna e Flora Brasileira

Data: 20 de março até o dia 23 de maio, entrada franca.

Local: Teatro Popular Nazareno Tourinho, no Largo do Carmo, na Cidade Velha.

Horário: funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h à 16h30,

Foto: Marcos Barbosa Comus