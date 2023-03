Exposição gratuita em Belém celebra o Dia Internacional da Mulher

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) abre a exposição “Las Mujeres”, do artista plástico Antônio Ubiraci da Costa e Silva. Serão 30 telas com faces femininas em suas diversas nuances e estilos estarão compondo a exposição. A iniciativa é em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e terá entrada gratuita, e segue até o dia 5 de abril.

A exposição será aberta a partir das 11h desta quarta-feira (08) no espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego, em Belém. Os visitantes que tiverem interesse de apreciar a exposição se depara com cores vibrantes, muita criatividade e traços marcantes.

Os quadros de “Las Mujeres” foram produzidos por meio de técnica mista, que mescla a pintura por meio de caneta hidrográfica, tinta acrílica, crayon e aquarela, impressas em canvas, MDF e PVC expandido.

Serviço

Exposição “Las Mujeres”, do artista plástico Antônio Ubiraci da Costa e Silva

Local: Espaço Cultural Clóvis Moraes Rego, edifício-sede do TCE-PA – Tv. Quintino Bocaiúva, 1585, bairro de Nazaré, Belém (PA).

Abertura: 8 de março de 2023.

Horário: às 9 horas.

Foto: Divulgação