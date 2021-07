Exposição mostra a história de vitórias do Paysandu

A imensa e ‘apayxonada’ torcida bicolor poderá ver de perto as sete taças que representam as principais façanhas do futebol da Amazônia, conquistadas pelo Paysandu Sport Club, que estão exibidas no hall de entrada do Parque Shopping, localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Aberta gratuitamente ao público, das 10h às 22h, a Exposição Re x Pa também conta com a participação do Clube do Remo e seguirá até o dia 8 de agosto.



Cada troféu conta um capítulo da centenária, rica e vitoriosa história bicolor. O clube levou para o evento as taças da Copa dos Campeões, do Campeonato Brasileiro da Série B de 1991 e 2001, da Copa Norte, da Copa Verde de 2016 e 2018 e a Estrela do Norte 2021, que representa o atual título do Parazão deste ano.



“O Paysandu tem uma rica história de conquistas e é muito importante para nós aproximarmos o torcedor desta realidade. Somos um time multicampeão e colocamos nossa região no cenário nacional e internacional do futebol. Esse fato enche nosso torcedor de orgulho e relembrar estas conquistas é sempre prazeroso”, destacou Marcone Barbosa, executivo de Marketing do Paysandu.

De acordo com a superintendente do Parque Shopping, Andrea Mendonça, a exposição foi planejada para atrair todos os públicos. “O futebol faz parte da cultura paraense. O Remo e Paysandu são mais do que clubes, eles fazem parte da história do estado e de muitas famílias. Então, o Parque presenteia os torcedores que vivem essa paixão, além de criar na cidade, durante as férias escolares, mais um atrativo cultural que vai agradar desde os pequenos até os mais velhos”, afirmou.

Exposicao do Papão – Foto – Jorge Luis Totti