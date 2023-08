Exposição mostra obras de diversos artistas que exploram os encantos da biodiversidade da Amazônia

A capital paraense recebeu a exposição “Arte na Avenida: Conexão São Paulo- Amazônia”, são 24 artes impressas em lona, estruturadas em painel metálico, que ficarão expostos ao ar livre até o dia 9 de setembro. Belém do Pará foi escolhida, fora de São Paulo, para receber a primeira edição do projeto.

A exposição conta com o apoio do Governo do Pará, através da Secretaria de Cultura (Secult), do Centro Cultural Banco do Brasil – São Paulo (CCBB-SP), do Governo Federal, via Ministério da Cultura, e da Prefeitura de Belém. A exposição é curada por Márcio Ribeiro e Mariana Martins.

Os artistas participantes são:

Roberta Carvalho (PA)

Moara Tupinambá (PA)

Moara Negreiros (aka Moka) (AP)

Catharina Suleiman (SP)

Erica Mizutani (aka Mizu) (SP)

Soberana Ziza (SP)

Talita Hoffmann (RS)

Todos os artistas vêm de diferentes origens e experiências, mas todos têm uma paixão em comum, a Amazônia e sua biodiversidade. São obras de arte que exploram a beleza da floresta, os desafios enfrentados e o papel que podemos desempenhar em sua proteção.

Fotos: Lorena Saraiva (Secult)