Exposição “Para além das margens” segue encantando o público em Canaã dos Carajás

Olhares sobre o Brasil, através das lentes de mestres da fotografia: continua neste mês de agosto a exposição “Para além das margens” na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. A mostra, que encantou pessoas dentro e fora do país, ficará aberta para visitação até o mês de novembro, de segunda a sábado, no horário das 8h às 19h. Programação ideal para toda a comunidade, especialmente, para os estudantes da região nesse período de volta às aulas.

Desenvolvida pelo Instituto Cultural Vale para o Pavilhão do Brasil na Expo 2020, em Dubai, a mostra apresenta um olhar sensível sobre a cultura e a paisagem brasileira, a partir de imagens retratadas pelo olhar de grandes nomes da fotografia nacional e internacional, como Elza Lima, Christian Knepper, Marcel Gautherot, Pierre Verger, Ronney Alano e Walter Firmo.

O curador e diretor da exposição, Gabriel Gutierrez, redesenhou a expografia especialmente para a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. “O movimento perpétuo, registrado pelo olhar dos diversos fotógrafos aqui reunidos, brasileiros de várias origens, agracia-nos de forma sensível, possibilitando que nos encontremos refletidos em algum canto do agreste, numa pintura corporal, vestindo indumentárias semelhantes, ou nos refrescando com a água que embora nunca seja a mesma, nos sacia”.

A exposição segue encantando o público no hall da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás que fica localizada na Rua das Esmeraldas, número 141, no bairro Jardim das Palmeiras. Para mais informações sobre a mostra, a pessoa interessada deve entrar em contato pelo número (94) 99220-3451. A visitação é gratuita e aberta a toda comunidade.

CASA DA CULTURA

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

INSTITUTO VALE

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

Nos anos de 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

Imagens: Divulgação