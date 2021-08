Exposição sobre Adesão do Pará com entrada gratuita

Neste último domingo dia 15, foi comemorado a adesão do Pará, data importante em que foi assinado a independência da província do Grão Pará no ano de 1823.

E para saber mais sobre essa história sobre o rompimento de Portugal com o Pará, o Arquivo Público do Estado do Pará está com uma exposição especial que inicia nesta segunda-feira e pode ser visitada até o fim do mês de Agosto dia 31, nos horários de 09h da manhã ás 15h da tarde, localizado na Tv. Campos Sales, 273 – Campina, Belém.

O nome da exposição se chama “Percorrendo os rastros da história: os documentos históricos sobre a adesão da província do grão Pará à independência do Brasil”, uma excelente oportunidade para ter acesso aos documentos do acervo público do estado do Pará que mostram os detalhes sobre os acontecimentos após a adesão do Pará.

Foto: Secult PA