“Exposição Tomie Dançante” chega à Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Referência no universo das artes e da cultura no sudeste do Pará, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás receberá mais uma programação significativa neste mês de julho: Trata-se da “Exposição Tomie Dançante” que poderá ser apreciada pela população canaãnense dia 12, quarta-feira, às 19 horas. O evento conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e é comemorativo aos 20 anos do Instituto Tomie Ohtake.

O recorte que traz propostas educativas a partir da “Exposição Tomie Dançante” inicia a sua itinerância com a instalação de três esculturas do acervo do Instituto Tomie Ohtake no pátio da Casa da Cultura de Canaã, que fica localizada na Rua das Esmeraldas, número 141, bairro Jardim das Palmeiras.

Aberto à comunidade, o evento terá a participação remota de um dos curadores da exposição que discutirá a proposta em relação à produção, à trajetória da artista, bem como a importância das obras de Tomie Ohtake para o cenário cultural brasileiro. Tudo isso em um bate-papo com alunos do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), artistas e comunidade local.

O evento também será transmitido ao vivo pelo canal da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás no Youtube – @casadaculturadecanaadoscarajas.

A exposição ficará aberta para visitação da população canaãnense no período de 13 de julho a 1º de outubro, das 8h às 19h, de segunda a sábado. Quem desejar ter mais informações sobre a programação pode ligar para o número (94) 99220-3451. É uma programação imperdível com entrada franca.

Quem foi Tomie Ohtake para as artes e cultura no Brasil?

Conforme o Instituto que leva o seu nome, Tomie Ohtake nasceu em Kyoto, no Japão, em 1913. Em 1936 chegou ao Brasil para visitar um de seus cinco irmãos e acabou ficando no país. Com quase 40 anos de idade começou a pintar incentivada pelo artista japonês Keiya Sugano. A carreira atingiu plena efervescência a partir dos seus 50 anos, quando realizou mostras individuais e conquistou prêmios na maioria dos salões brasileiros. Em sua extensa trajetória participou de 20 Bienais Internacionais, mais de 120 exposições individuais e quase quatro centenas de coletivas, entre Brasil e exterior, além de 28 prêmios.

A obra de Tomie destaca-se tanto na pintura e na gravura quanto na escultura. Marcam ainda sua produção as mais de 30 obras públicas desenhadas na paisagem de várias cidades brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Com seu reconhecimento, Tomie Ohtake tornou-se uma espécie de embaixatriz das artes e da cultura no Brasil e uma das maiores referências da produção artística brasileira no século XX.

SERVIÇO

O quê? Abertura da Itinerância da “Exposição Tomie Dançante – As esculturas de Tomie Ohtake”

Quando? Abertura da exposição dia 12 de julho, quarta-feira, às 19 horas. Visitação de 13/7/2023 a 1º/10/2023, das 8h às 19h – exceto domingos e feriados.

Onde? Pátio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás – Rua das Esmeraldas, 141 – bairro Jardim das Palmeiras, Canaã dos Carajás.

Quem pode participar? Toda a comunidade. Evento com entrada gratuita.

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451.

SOBRE A CASA DA CULTURA

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

SOBRE O INSTITUTO VALE

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos de 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

