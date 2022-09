Exposição traz escultura de luz para o complexo do Ver-o-Peso em Belém

No próximo dia 29 de setembro Belém recebe a 34ª edição da Mostra Itinerante da Bienal de Artes de São Paulo, o evento tem como tema “Faz Escuro, Mas Eu Canto”.

O evento será aberto no Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso, a exposição, que faz parte do programa de mostras itinerantes – um projeto da Fundação Bienal que leva recortes a nove cidades no brasil e depois ao exterior, composto por trabalhos de nove artistas de oito diferentes países.

O público presente deverá ver a escultura de luz da artista Italiana Marinella Senatore, de 10 metros de diâmetro, instalado no telhado do Mercado, formando uma arquitetura temporária impactante.

A escultura de luz é composta por dezenas de lâmpadas, e tem como título: nos erguemos ao levantar outras pessoas de 2021, de Marinella Senatore, que é professora e também artista, passou a enfatizar a horizontalidade e a autoria compartilhada das performances, peças de teatro e ações que ela organiza.

Foto Repropdução: Fundação Bienal de São Paulo