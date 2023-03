Extração de madeira ilegal em Anapu é desmobilizada em operação da Polícia Federal

Três pessoas foram presas por desmatamento ilegal, ontem, quarta-feira, 08. O flagrante foi feito durante operação da Polícia Federal, em parceria com o Ibama, na cidade de Anapu, na Terra do Meio, região sudodeste do Pará. Durante a ação, três caminhões e dez toras de madeira foram inutilizados, além de terem sido apreendidos outros dois veículos, trator, aparelhos celulares e motosserras.

Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia da PF em Altamira, dos quais três foram presos em flagrante e encaminhados ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, onde permanecem à disposição da Justiça. Um dos conduzidos foi ouvido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

A operação teve participação de doze policiais federais e dois agentes do Ibama, na Vila Manoel Baiano, dentro da Gleba Pacajazinho, Anapu. A chega das equipes foi durante um corte de madeira, feita por um dos presos em flagrante, com a motosserra que seria apreendida em seguida. Os caminhões usados no crime e as toras de madeira foram inutilizados, por não haver forma de retirá-los do local e para garantir que não sejam usados mais no crime.

A PF conseguiu retirar uma caminhonete e outro caminhão, além de um trator de esteira. Foram apreendidos sete aparelhos celulares, que contêm informações que podem auxiliar na investigação.

Os presos em flagrante e outros possíveis envolvidos que forem apontados no inquérito poderão responder na Justiça pelo o crime de desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. (Com informações da Comunicação Social – Delegacia de Polícia Federal em Altamira)

Imagens: Ascom/SRPF