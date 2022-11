“Extremistas terão a aplicação da lei”, diz Moraes após ataques em NY

Na noite desta segunda-feira (14), o ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), Alexandre de Moraes, reafirmou o resultado das eleição presidencial de 2022 , que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) para a Presidência da República, e foi duro ao afirmar que “extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei”.

“O povo se manifestou livremente e a Democracia venceu!!! O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social. E os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal”, disse Moraes em uma rede social.

A declaração vem após ele e outros ministros do STF Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e o ex-presidente Michel Temer serem alvos de ataques verbais e xingamentos em Nova York, nos Estados Unidos. Apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), hostilizaram Moraes dentro um restaurante e ao sair do local. Já os outros ministros foram xingados na porta do hotel em que se hospedavam e na rua.

De Moraes tendo um encontro romântico em NY 🫶🏻 pic.twitter.com/vIkpcUhLXU — patriotas_news (@patriotas_news) November 14, 2022

Os traidores da Pátria em NY, Gilmar e Lewandowisk. pic.twitter.com/xte9ZuTItt — Rose Carvalho Telles (@RoseCarvalhoTe1) November 14, 2022

A ministra Rosa Weber, presidente do STF, publicou uma nota repudiando os ataques sofridos pelos ministros da Corte. De acordo com ela, os atos de intolerância e violência contra qualquer cidadão são incompatíveis com a democracia.

“O Supremo Tribunal Federal repudia os ataques sofridos por ministros da Corte, em Nova Iorque. A democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão.”

