Fabio Bentes é o novo presidente do Condel do Clube do Remo

Os grandes beneméritos e associados elegeram o ex-presidente administrativo do Clube do Remo, Fábio Bentes, novo presidente do Conselho Deliberativo – Condel com 60. O pleito ocorreu na última segunda-feira, 20, com a presença maciça dos votantes.

Na segunda colocação ficou o médico Ricardo Oliveira, com 43 votos. Fabio Bentes agradeceu pela votação obtida e prometeu realizar inúmeras mudanças no estatuto do clube. Segundo ele, com a maioria dos associados, precisa fazer alterações em diversos ítens do estatuto objetivando colocar em evidência todos pedidos solicitados dos membros do Conselho Deliberativo para serem discutidos através da Assembleia Geral Ordinária

O vice-presidente eleito foi o jovem Paulo Gomes, que fez um agradecimento aos associados pelos votos obtidos.

Agora, a diretoria azulina trabalha para preparar a equipe de futebol profissional para a temporada 2024, que inicia com objetivos precisos: conquista dos campeonatos e o acesso à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Imagem: Nonato Batista