FÁBIO PORCHAT COMEMORA 39 ANOS DE IDADE E FALA SOBRE PATERNIDADE: -A GENTE ABRE MÃO DO EGOÍSMO

Parabéns, Porchat! O palco do Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, acolheu o novo stand-up, História do Porchat, do humorista, Fábio Porchat, na comemoração do seu 39° aniversário, nesse projeto ele conta suas melhores experiências e viagens pelo mundo do jeitinho que só ele sabe fazer.

Segundo o jornal Extra, o apresentador do Que história é essa, Porchat?, já comemorou muitos outros aniversários em cima do palco e até mesmo a estreia da peça que realizou ao lado de Paulo Gustavo teve sua estreia no dia 1° de julho, por isso ele já está acostumado e não parece se importar que as celebrações sejam feitas assim.

-Gosto de comemorar aniversários, mas acho trabalhoso convidar. Sou daqueles que só avisam quando a pessoa liga para parabenizar: Aparece hoje em tal lugar que eu vou estar lá, conta o humorista.

Vem projetos novos por aí!

Muito animado para suas próximas conquistas, Fábio revela que já tem pensamentos para o futuro:

– Em agosto, vou ver as baleias em Abrolhos (BA); no fim do ano, quero ir à Itália, e vou fazer uma turnê pela Europa, em janeiro, com esse stand-up, que terá vida longa. Estou escrevendo um filme, quero um programa novo, tem o especial de Natal do Porta dos Fundos. Enfim, muita coisa está pra acontecer!

Já vamos preparando a barriga, porque com certeza vem muita risada pela frente! Mas a proximidade dos 40 anos de idade não parece assustar nem um pouco Porchat, ele ainda brinca que precisa fazer mais exercícios, porém é apegado a ideia.

– Acho que ainda tenho muito tempo de vida, muita coisa a realizar. Estou feliz por estar aqui onde cheguei com 38 anos, fazendo 39 agora, e sabendo que ainda tenho um caminho longo pela frente para me estabelecer.

O humorista também abordou a possibilidade de se tornar pai em 2023:

– Aposto em duas coisas: ter alguém para cuidar de mim na velhice e evoluir como ser humano. Com um filho, a gente abre mão do egoísmo, se dá conta de que tem um ser de 15 anos pensante, falando: Pai, nada a ver isso!

Será que veremos um pequeno Porchat por aí ano que vem?

Fonte: R7/Estrelando/Foto: Redes sociais