Fábio Porchat diz que consulta padres e pastores para especial de Natal do Porta dos Fundos

Em entrevista concedida ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, o humorista Fábio Porchat disse que tem o costume de consultar líderes religiosos para o roteiro do especial de Natal do Porta dos Fundos.

O comediante defendeu que é preciso “aprender a rir e brincar com tudo”. As informações são do Notícias da TV.

– Eu dou para padres e pastores lerem. Só que gente com a cabeça aberta. E leem e me falam o que está certo, o que está errado e até falando ‘aqui vai ser mais sensível’. E em nenhum momento teve alguém que falou ‘não lança isso, isso é uma afronta’. O que acontece é que a gente tem que aprender a rir e brincar com tudo – falou.

Ele afirmou ainda que em outros anos o especial de natal não causou tanta revolta como o de 2019. Porchat citou ainda o ataque contra a sede da produtora.

– O que será que aconteceu de 2018 para 2019? O que mudou no Brasil? As pessoas estão mais violentas e mais agressivas. Todo mundo pode ter opiniões políticas divergentes, sempre foi assim. Mas, a gente não tinha isso lá atrás, não tinha ódio nesse nível – falou.

SAÍDA DA RECORD

O humorista deu declarações ainda a respeito de sua saída da RecordTV.

– TV aberta já te proíbe de falar um monte de coisa. Não podia falar de religião. Mas isso de todas as religiões, evangélica, católica e etc. Eu acho isso ruim, a gente tinha que mostrar que o mundo é plural, o mundo tem rabinos, aiatolás, o mundo tem de tudo, todas as religiões. A Record tem lá as mil questões dela, toda emissora tem. Lógico que a Record é uma emissora religiosa, tem a questão da mora e dos bons costumes. Mas eu tive relações ótimas lá dentro – contou.

Segundo a revista Contigo, Porchat disse também depois de sua saída, a emissora se aproximou de um viés político que ele não concorda. Para o ator, “a Record virou Bolsonaro”.

– Foi meio premonitório, né? Foi em 2018, depois veio Bolsonaro e a Record ‘virou’ Bolsonaro. Eu não ficaria em uma emissora que não me deixasse falar aquilo que eu quero falar, dentro do normal. Não é que eu quero virar no meio do programa e falar: ‘Votem todos contra o Bolsonaro’. Mas pode rir, brincar – disse.

Fonte: Pleno News