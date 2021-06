Fábio Porchat se recusa a tirar foto com Luciano Huck. Entenda

O apresentador Fábio Porchat se recusou a tirar uma foto com Luciano Huck nos bastidores do Papo de Segunda, comandado por ele mesmo no canal GNT. O episódio se deu após Huck virar meme nas redes sociais por posar com celebridades que, mais tarde, fariam algo controverso.

Porchat recebeu Huck no programa exibido nessa segunda-feira (7/6). Após o fim da atração, ele decidiu não aparecer na mesma foto que o global.

“Vamos tirar uma foto com o Luciano. Se bem que não sei… João?”, disse Porchat, ao que João Vicente de Castro respondeu: “Não tira, não”.

“Melhor não? Deixa nos stories, nos stories apaga em 24 horas. Você acha que não? Você acha arriscado?”, brincou ainda Porchat. Ao fundo, Huck ri de toda a situação.

No Papo de Segunda, o marido de Angélica fez críticas ao combate à pandemia no Brasil. “Hoje, o Brasil não tem capacidade de liderar nenhuma agenda global. Mas se você parar para pensar o que a gente fez no século passado. O Brasil tinha respeito na arquitetura, na arte, na música, na ciência. (…) A gente perdeu a capacidade de liderar qualquer agenda global”, disse.

Fonte: Metropoles