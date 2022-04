Fábrica de Igarapé-Miri obtém primeiro selo artesanal do município

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) concedeu o Selo Artesanal à empresa Amazônia Space, que desenvolve a industrialização de farofas de diversos tipos, farinha de tapioca e molhos de pimenta em Igarapé-Miri.

O registro de número 0085, da Adepará, foi o primeiro desse tipo para um estabelecimento instalado no município, que fica localizado na região do baixo Tocantins, no nordeste do Estado.

De acordo com a Agência, isso deve alavancar a economia local e incentivar outros produtores a procurarem a Adepará, com o objetivo de também registrar empresas que desenvolvem atividades artesanais ou industriais, no município.

O Diretor Geral da Agência, Jamir Macedo, explica que a instituição tem um papel fundamental para o registro de agroindústrias instaladas no Pará. São essas empresas, de porte artesanal ou industrial, que beneficiam os produtos de origem animal ou vegetal e regularmente passam por inspeção sanitária com o objetivo de garantir que os produtos não ofereçam riscos à população. “Essa certificação contribui para verticalizar a produção dentro do Estado, pois as agroindústrias beneficiam os produtos oriundos da produção local e, desta forma, podem comercializar essa produção em todo o território paraense. Isso abre mercado, inclusive para a comercialização para a merenda escolar, além de proporcionar o desenvolvimento e a geração de emprego e renda.”

Importância

A fabricação de produtos de origem vegetal exerce um importante papel socioeconômico, bem como potencializa o emprego da mão de obra familiar e das matérias-primas disponíveis, agregando valor à produção e reduzindo perdas no campo.

Para receber o registro de produção artesanal, o produtor deve se adequar às Boas Práticas de Produção, como melhorias nas instalações, higiene na manipulação e transporte adequado dos produtos.

Além da inspeção, a Adepará realiza visitas técnicas e repassa orientações para o produtor se adequar às normas e, com isso, garantir um produto de qualidade à população.

Para solicitar o certificado de registro do Selo Artesanal Vegetal, basta procurar uma unidade da Adepará em seu município.

Igarapé Miri – Com uma extensão territorial de 1.986,8 Km2 e cerca de 62.700 habitantes, a cidade é conhecida como a “Capital mundial do Açaí” e tem no extrativismo, de açaí principalmente, uma de suas principais fontes de recursos.

Texto: Rosa CardosoPor Governo do Pará (SECOM)