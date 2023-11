Fábrica do ramo de fertilizante será inaugurada no Pará, com apoio da Codec 

Como parte das ações em prol do desenvolvimento estratégico de atração e investimento para o Estado do Pará, uma fábrica do ramo de fertilizante, que recebeu apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), será inaugurada nesta quinta-feira (09), no município de Barcarena, região de integração do Tocantins, e vai dispor de 300 vagas de empregos, entre diretos e indiretos, para população paraense, além 300 temporários, já gerados na primeira fase do projeto, no período da construção da fábrica.

Sediada em Bom Jesus (GO), a GEN Fertilizantes começou suas atividades em 2016 e já atua em diversas regiões do País, como as regiões Sul, Sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Mato Grosso, e agora também vai instalar uma fábrica no Estado do Pará, destacando a relevância de uma sede no norte do País.

De acordo com o sócio da empresa, Natan Oliveira Rezende Ribeiro, já foram investidos cerca de 80 milhões de reais para construção da sede. “O apoio e segurança jurídica que recebemos da Codec vai nos permitir que fomentemos os Estado do Pará com os nossos produtos e outros Estados, como Tocantins, Goiás, Piauí, parte do Mato Grosso e Maranhão. Esse apoio oferecido nos ajuda a resolver uma série de questões que seriam um problema, mas que por intermédio da Companhia, é possível investir com segurança”, enfatizou.

O diretor de Atração e investimentos da Codec, Manoel Ibiapina, destacou o papel da Companhia no ramo de fertilizantes. “Conseguimos atrair mais uma empresa de fertilizantes, voltada para atender o agronegócio paraense, que sabemos que é um alto potencial para região e com mais essa instalação, vamos fomentar ainda mais essa cadeia, atraindo cada vez mais emprego e renda para a população paraense”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação