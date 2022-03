Faça 5 litros de sabão líquido para roupas na sua casa hoje mesmo

Você quer ter um produto orgânico e eficiente para lavar suas roupas? Uma bela opção é fazer seu próprio sabão líquido para roupas em casa. O produto não deixa nada a desejar em relação às opções industrializadas e ainda vai ajudar você a economizar um bom dinheiro. Siga o passo a passo da receita apresentada logo mais abaixo.

Lembre-se de que receitas como esta ajudam também a gerar menos impacto no meio ambiente. Isso ocorre porque a produção é caseira e você ainda pode reciclar algumas garrafas para armazenar o produto. Aliás, o rendimento total dessa receita é de 5 litros. Em outras palavras, você terá sabão líquido para roupas por muito tempo na sua casa.

Como fazer sabão líquido para roupas em casa

1 sabão em barra – use, preferencialmente, o de coco;

3 litros de água da torneira;

3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

Essência ou fragrância de sua preferência (se quiser) – usar lavanda ajuda mais;

1 pote grande, com capacidade de até 5 litros;

1 ralador;

1 peneira;

Garrafas ou recipientes para armazenar o produto.

Modo de preparo:

Com os ingredientes em mãos, você vai precisar ralar o sabão em pedra. Enquanto isso, deixe 1 litro de água esquentando no fogão, mas não é preciso ferver. Coloque o sabão ralado e vá misturando para derreter no líquido quente. Assim que o sabão estiver totalmente derretido, acrescente o bicarbonato de sódio, misture e deixe descansar por 1 hora.

Agora, aqueça mais 1 litro de água e misture na primeira solução que ficou repousando por 1 hora. Passe o líquido por uma peneira para garantir que não ficou nenhum pedacinho de sabão sem derreter. Pingue 15 gotas da essência que escolheu para o seu produto.

Por fim, basta juntar o restante da água em temperatura ambiente, misturar e guardar o sabão conforme preferir. Uma dica é utilizar garrafas PET vazias para armazenar o produto.

Foto: Reprodução ISTOCK

Fonte: GABRIELA STAHLER/ editalconcursosbrasil.