Faça Bonito: campanha realiza abordagem com mais de 200 pessoas no Rio Tapajós Shopping

No último dia do mês de maio, uma ação foi realizada, no Rio Tapajós Shopping, pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maracanã, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), como parte da campanha Faça Bonito de combate ao abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Foi na companhia do Mascote Maraca e colaboradores que mais de 200 pessoas de todas as idades e sexos, estiveram disseminando a campanha, com a distribuição de folderes com as informações e canais de denúncia.

“Viemos trazer essa conscientização sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. As pessoas foram muito receptivas. Passaram pela equipe, aproximadamente, 260 pessoas que receberam o nosso material e a gente confia e acredita que elas serão multiplicadoras”, Avaliou Josy Mota, coordenadora do CRAS Maracanã.

Jaueline Vasconcelos estava com sua filha e esposo e avaliou a importância da ação.

“É importante, principalmente, agora que a gente ouve que muitas coisas acontecem, às vezes no ambiente familiar. Então é muito bom vocês trazerem essas informações para a população que vem no shopping”.

“Este mês de maio foi significativo, conseguimos avançar bastante nessa campanha que é encabeçada pelo Comdca, levando para mais pessoas as informações. Sentimos que os resultados serão alcançados com mais denúncias e, assim, protegendo o futuro de nossa crianças e adolescentes e combatendo essas violações de direitos”, observou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

O CRAS Maracanã é responsável pela oferta de serviços continuados da Proteção Social Básica às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Seu público-alvo são os residentes nos bairros Maracanã, Maracanã I, Elcione Barbalho, Nova Vitória e Bela Vista do Juá, os quais se concentram nas proximidades do shopping.

Imagens: Agência Santarém