Faça downloads do Instagram gratuitamente sem aplicativo

O Instagram é uma das maiores plataformas de compartilhamento que existe. Por meio dele, você pode compartilhar fotos, textos, vídeos, músicas e muito mais com todo mundo que lhe segue, e até quem não lhe segue. Apesar disso, baixar do Instagram nem sempre é um processo fácil.

Até existe como fazer download de vídeos do Instagram que você postou, mas para baixar vídeos e fotos postados por outras contas, você precisa de uma forma de download externa. Quer saber como baixar stories do Instagram de qualquer conta? Dá uma olhada neste artigo.

A melhor forma para que você possa baixar qualquer post do Instagram é usando o SSSGram. Uma plataforma online que baixa vídeos e fotos em alta qualidade usando apenas o link das postagens.

Todos os downloads são feitos de maneira completamente online, não precisa instalar nenhum programa ou aplicativo no seu celular ou computador para poder baixar os vídeos do Instagram. Inclusive, você pode baixar dos stories, do reels ou do próprio feed pelo SSSGram. Viu um vídeo que achou interessante? Baixe-o com o SSSGram. Seu amigo postou um vídeo antigo de você que você quer ter? Baixe-o com o SSSGram.

Todos os downloads são feitos em alta qualidade, os vídeos são baixados até em HD. Assim, você tem vídeos em ótima qualidade para aproveitar da melhor forma que quiser. Envie para seus amigos, salve em um pendrive ou até mesmo compartilhe em outra rede social sua.

O SSSGram é um site que pode ser usado em qualquer dispositivo. Uma das vantagens dele ser um online Downloader é que ele é compatível com qualquer sistema operacional, seja ele iOS, Android, Linux ou Windows. Você pode acessá-lo pelo computador, celular ou tablet. Usando-o sem nenhum problema. O SSSGram também funciona em qualquer navegador. Pode abrir no Google Chrome, no Safari ou no Firefox!

Não há limite na quantidade de arquivos que você pode baixar através do SSSGram, pode fazer downloads de vídeos e fotos. Tenha todas as suas postagens favoritas salvas. Agora você não tem mais que se preocupar quando postar um vídeo sem salvar ele antes! Use o site quantas vezes quiser, e realize seu download apenas com o link do vídeo.

Você pode aproveitar e usar o MP3Converting para converter seus vídeos em MP3. Isso mesmo, extraia o áudio dos seus vídeos pelo MP3Converting e tenha todos eles em MP3 para curtir da maneira que você quiser. Não precisa se preocupar. O MP3Converting também é online, gratuito e ilimitado. Pode ser usado em qualquer dispositivo.

Agora você já conhece a melhor forma de ter todos os seus vídeos baixados no seu computador, ou celular, para aproveitar como, onde e quando quiser. Sem nem mesmo precisar de internet para os assistir. Com o SSSGram, você não precisa se cadastrar ou registrar qualquer informação sua para usá-lo, mesmo que mais de uma vez.

O SSSGram é completamente online e gratuito, feito e pensando na experiência dos seus usuários. Que tal ir até o site e experimentar realizar seus downloads pelo SSSGram? Você não irá se arrepender!

Fonte: Pleno News