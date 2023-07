Faca usada por Adélio foi entregue para o Exército, diz médico de Bolsonaro

O médico Antonio Macedo, que foi o responsável pela operação no intestino do ex-presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018, revelou, pela primeira vez, que ele retirou a faca usada por Adélio Bispo do corpo do político e a entregou para o Exército.

O atentado aconteceu no dia 6 de setembro em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Bolsonaro, então candidato à Presidência, foi socorrido na Santa Casa da cidade.

O doutor Macedo foi chamado para atender Bolsonaro no município mineiro e, ao chegar lá, conseguiu fazer a operação e assim impedir que o pior acontecesse.

– Há pessoas que alegam que não houve facada, que eu não retirei nenhuma faca, mas eu fui o responsável pelo tratamento dele, eu retirei a faca e a entreguei ao Exército em Brasília – disse o médico.

Bolsonaro e Macedo se encontraram nesta quinta-feira (27) em São Paulo, durante um almoço organizado para empresários e personalidades políticas.

Na ocasião, o ex-presidente se emocionou e agradeceu ao doutor por ter salvo sua vida.

– Renasci pelas mãos talentosas do doutor Macedo em 2018, essa foto representa a vitória e um final feliz que todos conhecem – afirmou o ex-chefe do Executivo.

