Facção que faz uso de explosivo em suas ações criminosas em roubo de bancos recebe denúncia da Gaeco

Na última quinta-feira (16) o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) em conjunto com seus promotores de justiça entraram com uma denúncia criminal na Vara de Combate ao Crime Organizado contra um grupo de uma violenta organização criminosa especializada em roubos a bancos que fazem uso de explosivos, e ainda usa reféns como escudo humanos para impedir a ação policial, essa prática está sendo chamada de “novo cangaço”.

As denúncias são referentes ao roubo que aconteceu em 15 de dezembro de 2019, no município de concórdia do Pará, contra agência do Banco do Estado do Pará, na época vários homens, fortemente armados, usando coletes a prova de balas, obrigaram as pessoas sequestradas na cidade, a serem usadas como escudo humano. As prisões relativas a essa facção são bastante relevantes no combate ao crime organizado.

Foto/ilustração: portaltailandia

Jornalista: Marina Moreira