Facebook alega que mudança de configuração causou pane global

Em uma nota divulgada no fim da noite de segunda-feira (4), o Facebook trouxe novos detalhes sobre o apagão global que deixou suas plataformas, que incluem o WhatsApp e o Instagram, fora do ar por mais de seis horas. De acordo com a empresa, uma falha interna causada por uma alteração de configuração pode ter sido a causadora da grave pane.

– Queremos esclarecer que acreditamos que a causa da queda foi uma mudança de configuração – afirmou a empresa.

A plataforma negou a ocorrência de um ataque hacker ou de vazamento de dados de usuários. De acordo com o Facebook, a falha teria acontecido durante uma mudança numa estrutura que coordena o tráfego entre seus centros de dados, o que gerou um efeito cascata que interrompeu a comunicação e fez com que outros centros fossem afetados.

– A todas as pessoas e empresas que dependem de nós, lamentamos o transtorno causado pela interrupção de nossas plataformas.

A nota, assinada pelo engenheiro de infraestrutura do Facebook, Santosh Janardhan, não especificou quem executou a alteração na configuração e se essa mudança estava planejada.

Confira a nota do Facebook:

A todas as pessoas e empresas em todo o mundo que dependem de nós, lamentamos o transtorno causado pela interrupção de hoje em nossas plataformas. Temos trabalhado o máximo que podemos para restaurar o acesso, e nossos sistemas estão funcionando novamente. A causa subjacente dessa interrupção também afetou muitas das ferramentas e sistemas internos que usamos em nossas operações diárias, complicando nossas tentativas de diagnosticar e resolver o problema rapidamente.

Nossas equipes de engenharia aprenderam que as alterações de configuração nos roteadores de backbone que coordenam o tráfego de rede entre nossos data centers causaram problemas que interromperam essa comunicação. Essa interrupção no tráfego de rede teve um efeito cascata na maneira como nossos data centers se comunicam, interrompendo nossos serviços.

Nossos serviços estão novamente online e estamos trabalhando ativamente para devolvê-los totalmente às operações regulares. Queremos deixar claro neste momento que acreditamos que a causa raiz dessa interrupção foi uma alteração de configuração com defeito. Também não temos evidências de que os dados do usuário tenham sido comprometidos como resultado desse tempo de inatividade.

Pessoas e empresas em todo o mundo confiam em nós todos os dias para se manterem conectadas. Entendemos o impacto que interrupções como essas têm na vida das pessoas e nossa responsabilidade em mantê-las informadas sobre interrupções em nossos serviços. Pedimos desculpas a todos os afetados e estamos trabalhando para entender mais sobre o que aconteceu hoje para que possamos continuar a tornar nossa infraestrutura mais resiliente.

Fonte: Pleno News