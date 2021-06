Facebook Analytics será descontinuado neste mês

O Facebook anunciou em março de 2021 que a plataforma Facebook Analytics será descontinuada, e o fim está se aproximando: 30 de junho será o último dia de disponibilidade da ferramenta. Usuários ainda podem exportar dados do serviço em formato CSV até a data final.

O Facebook Analytics funciona como uma ferramenta para empresas entenderem como suas audiências utilizam o Facebook e Instagram e como interagem com as marcas. Mais especificamente, a plataforma ajudava na visualização de dados oriundos do Facebook Pixel, como estatísticas demográficas e retenção de público.

A mudança não significa o fim do monitoramento de métricas da rede social, e a empresa de Zuckerberg já recomenda alternativas.

Existem alternativas

A plataforma divulgou outras possibilidades de acessar e monitorar métricas relevantes. O Facebook Business Suite, por exemplo, permite a criação e acompanhamento de anúncios, além da promoção de publicidades, uma visão geral das suas contas do Facebook e Instagram, entre outros recursos.

O Gerenciador de Anúncios do Facebook traz a possibilidade de criar campanhas de publicidades customizadas, alterando orçamentos e o público-alvo. O profissional também consegue gerar relatórios mais complexos e acompanhar métricas, como alcances na rede e custos por cliques.

Por fim, o Gerenciador de Eventos ajuda a configurar e supervisionar o Pixel do Facebook e APIs de conversão para o acompanhamento de atividades em sites.

Anúncio do Facebook afirma que iOS 14 pode prejudicar a obtenção de dados para publicidadesFonte: Divulgação/Facebook

O fim do Analytics de Zuckerberg acontece durante um período de conflitos entre a rede social e a Apple. A maçãzinha introduziu recentemente o App Tracking Transparency que bloqueia o rastreamento de certas informações por sites em dispositivos iOS, o que pode afetar anúncios no Facebook.

Fonte: Facebook / StatusCake