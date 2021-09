Facebook Business: o que é e como usar o gerenciador?

Apresentando uma suíte completa de recursos para o Instagram e o Facebook, o Facebook Business (ou “Facebook para empresas”, em tradução livre) é uma ferramenta praticamente indispensável para páginas e perfis comerciais em ambas as plataformas. Nela, é possível conferir métricas como interações de usuários em publicações, estatísticas de alcance demográfico e mensagens diretas em uma interface intuitiva — facilitando a vida dos produtores de conteúdo.

Dentre as diversas funções do Facebook Business, destaca-se a possibilidade de criar anúncios personalizados conforme o público-alvo desejado. A ferramenta pode ser utilizada como um potente catalisador para o aumento de métricas, que incluem desde interações até fechamento das vendas, tornando seu uso um diferencial no processo de crescimento e faturamento de pequenos e grandes negócios.

Para auxiliar o usuário, o TecMundo elaborou um guia completo para quem deseja dar os primeiros passos no criador de anúncios do Facebook. Confira a seguir.

Criando uma conta no Facebook Business

É necessário criar uma conta, caso não tenha uma página profissional, para utilizar o Facebook Business o processo é rápido e gratuito. (Fonte: Facebook Business / Reprodução)Fonte: Facebook Business

Para começar a utilizar o Facebook Business, é necessário ter uma conta na plataforma e registrar um nome para a empresa ou página a ser gerenciada, bem como um endereço de e-mail profissional.

Essa etapa é automática para os usuários que já têm uma página no Facebook ou conta no Instagram atrelada a um perfil comercial. Em ambos os casos, o processo é rápido e gratuito. Registre-se clicando aqui.

Utilizando o criador de anúncios do Facebook

Na página inicial do Facebook Business, encontram-se diversas ferramentas voltadas para o gerenciamento de páginas e lojas. Para acessar o criador de anúncios, basta selecionar a opção homônima acompanhada de um “megafone” na barra lateral à esquerda da tela.

Adiante, clique em “Criar anúncio” no canto superior direito para começar. Na próxima tela, serão exibidos três métodos de desenvolvimento de publicidade para auxiliar o usuário no processo de criação, oferecendo perfis adequados para cada objetivo.

O caminho para acessar o criador de anúncio do Facebook Business. (Fonte: Facebook Business, Adriano Camacho / Reprodução)Fonte: Facebook Business, Adriano Camacho

Criando um anúncio personalizado

Neste guia, será demonstrado o método predefinido para “Turbinar mídia do Instagram”, contudo, os passos a seguir podem ser utilizados para configurar quaisquer outros objetivos. Veja como:

Na janela com os três métodos de criação, selecione “Escolher uma meta” e depois “Turbinar mídia do Instagram”. Em seguida, selecione a publicação a ser promovida. Feito isso, defina se a publicação se trata de um anúncio especial e se está relacionada a algum tema social, como direitos civis, saúde e economia. Caso esteja, será necessário ter uma autorização especial do Facebook antes de promovê-la. Saiba mais clicando aqui. Adiante, personalize seu público-alvo ou escolha a opção otimizada pelo Facebook. Por fim, defina a duração da campanha e o tamanho do orçamento. Nesta etapa, será estimado o alcance diário da publicação. Confirme os dados de pagamento e definições do anúncio, finalizando o processo ao clicar em “Turbinar publicação agora”.

Opções de personalização durante a criação de um anúncio no Facebook Business. (Fonte: Facebook Business, Adriano Camacho / Reprodução)Fonte: Facebook Business, Adriano Camacho

Alternativa: criando um anúncio automatizado

Em caso de dúvidas quanto ao público desejado ou à finalidade do anúncio, é recomendado utilizar o método de criação “Anúncios automatizados”, desenvolvido para guiar o usuário até o seu objetivo por meio de simples perguntas.

O questionário resultará em uma página pré-configurada conforme as respostas, mas que ainda possibilita a personalização de fatores como o orçamento e duração da campanha, bem como a plataforma final em que a publicação será promovida. Também é possível voltar e alterar as respostas se desejado.

Exemplo de criação de um anúncio automatizado no Facebook Business. (Fonte: Facebook Business, Adriano Camacho / Reprodução)Fonte: Facebook Business, Adriano Camacho

Para os mais experientes

Se os recursos oferecidos pelo criador de anúncios “padrão” não forem suficientes, há ainda o Gerenciador de Anúncios do Facebook, mais robusto e completo. A ferramenta, apesar de eficiente, pode assustar os usuários casuais com sua interface “pouco amigável” e mais “técnica” — principalmente se comparada ao criador alternativo. Assim, seu uso é recomendado para os usuários profissionais ou mais experientes no processo da plataforma.

Acesse a ferramenta por meio deste link ou clicando na opção “Mostrar mais detalhes no Gerenciador de Anúncios”, encontrada na Central de Anúncios da interface “padrão” do Facebook Business.

Interface do Gerenciador de Anúncios do Facebook. (Fonte: Facebook Business / Reprodução)Fonte: Facebook Business

Fontes

Facebook Business