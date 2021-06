Facebook deve lançar smartwatch com câmera removível em 2022

O Facebook planeja o lançamento de um smartwatch que pode ser apresentado durante o segundo semestre de 2022.

Segundo o site The Verge, o relógio inteligente da empresa terá como destaque um conjunto de duas câmeras, sendo que uma poderá ser desacoplada do pulso para gravação de vídeo ou fotografias, com resolução máxima de 1080p (Full HD).

Além disso, o dispositivo terá um sensor frontal para a realização de chamadas em vídeo. Por enquanto, não há ilustrações ou conceitos com o suposto visual do modelo.

Além do aparelho, o Facebook está em negociações para que parceiras lancem acessórios compatíveis, como produtos que permitem que as câmeras sejam acopladas e ajam como uma espécie de GoPro. Sensores tradicionais de smartwatches, como um monitor cardíaco, não estão confirmados, apesar de o relógio também se posicionar como um dispositivo fitness.

Planos futuros

Ainda segundo o site, o relógio inteligente terá três cores (branca, preta e dourada) e uma meta de vendas relativamente limitada nesta primeira geração — menos de 1 milhão de unidades ao todo, sendo que o preço não deve fugir muito de US$ 400 (cerca de R$ 2 mil em conversão direta de moeda). O anúncio pode ocorrer a partir de julho do ano que vem.

Para experimentos seguintes, a companhia pode integrar recursos de realidade aumentada e controle remoto de um computador usando o dispositivo.

Fonte: The Verge / TecMundo