Facebook e Instagram deixarão usuários esconderem curtidas

O Instagram passará a permitir que os usuários escolham se querem esconder curtidas no conteúdo que publicam e a mudança será lançada em breve no Facebook.

Os usuários do Instagram poderão ocultar o contador de curtidas em todas as publicações de sua conta. Ambas as opções vão ser disponibilizadas no Facebook nas “próximas semanas”, disse o Instagram nesta quarta-feira (26).

O presidente do Instagram, Adam Mosseri, disse que o objetivo é dar às pessoas o controle sobre suas experiências no aplicativo. Ele disse que os testes da plataforma sobre como ocultar o contador não mostraram mudanças particulares no bem-estar dos usuários, mas polarizaram a opinião dos usuários.

Os “likes”, que têm a forma de um coração no Instagram e são indicados por um polegar para cima no Facebook, podem ser usados ​​para medir a popularidade das publicações.

O Instagram recentemente testou com um pequeno número de usuários globais a opção de alternar entre mostrar contagens semelhantes e ocultá-las.

Mosseri disse que não espera ver uma mudança significativa no envolvimento do usuário com a mudança. Ele disse que os criadores de mídia social ficaram divididos em suas reações.

Fonte: Tecnologia e Ciência | por Reuters